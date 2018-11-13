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13.11.18 / 19:16 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2374,94; индекс РТС 1100,05

Фото АБН

Торги вторника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял 0,79% и оказался на отметке 2374,94 пункта, индекс РТС потерял 1,32% и опустился к 1100,05 пункта.

Как отмечает аналитик «Альпари» Анна Бодрова, отечественный рынок завершает торговый день смешанно. Индикаторы теряют позиции, но рубль стабилен. «Изо дня в день мы говорим о стойкости российской валюты, но по факту это просто отсутствие движения. Его, в свою очередь, можно объяснить как минимальной рыночной ликвидностью, так и ожиданием инвесторами новой информации», — отмечает Бодрова.

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