Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2374,94; индекс РТС 1100,05

Торги вторника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял 0,79% и оказался на отметке 2374,94 пункта, индекс РТС потерял 1,32% и опустился к 1100,05 пункта.

Как отмечает аналитик «Альпари» Анна Бодрова, отечественный рынок завершает торговый день смешанно. Индикаторы теряют позиции, но рубль стабилен. «Изо дня в день мы говорим о стойкости российской валюты, но по факту это просто отсутствие движения. Его, в свою очередь, можно объяснить как минимальной рыночной ликвидностью, так и ожиданием инвесторами новой информации», — отмечает Бодрова.