Brent торгуется ниже отметки $67,4 за баррель Brent и WTI теряют более 4% на торгах

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE ниже отметки $67,4 за баррель. По фиксингу на 19:38 по московскому времени падение январского фьючерса составляет более 4%.

Аналогичная динамика у WTI. Техасская нефть теряет 4,2% и опускается к отметки $57,5 за баррель.

«Нефть Brent вновь скользнула под отметку $70 за баррель. Серьезное падение нефтяных котировок станет весомым аргументом в пользу обсуждения участниками ОПЕК более жесткого сценария сокращения предложения на традиционном заседании в Вене, которое пройдет 5 декабря. Инвесторы рассчитывают, что объем сокращения добычи странами ОПЕК в совокупности составит 1 млн баррелей в сутки», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Отметим, ранее торговый день на Московской бирже закончился в красной зоне.