Российские поставщики Ford Sollers обеспечат Европу запчастями для Focus

Завод Ford Sollers во Всеволожске начал поставлять запасные запчасти для модели Ford Focus на европейский рынок. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ford Sollers.
Российские поставщики уже приступили к поставке 21 наименования компонентов. Всего планируется экспортировть 120 тыс. деталей в год. По данным компании, это количество полностью покроет потребности европейского рынка в этих запчастях. В пресс-службе отметили, что в экспорте этих компонентов Ford Sollers является эксклюзивным поставщиком.
Предприятие будет производить для европейских потребителей пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивку потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, внутренние панели боковин. Также завод будет выполнять подсборку бамперов.
Отметим, Ford Sollers поставляет в Европу около 100 наименований деталей. При этом российские поставщики производят запчасти не только для Ford Focus, но и для нового Ford EcoSport. Завод во Всеволожске производит модели Ford Focus c 2002 года. Это первое предприятие полного цикла бренда Ford в России.
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