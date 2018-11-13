Российские поставщики Ford Sollers обеспечат Европу запчастями для Focus Это поставки полностью покроют потребности европейского рынка



Завод Ford Sollers во Всеволожске начал поставлять запасные запчасти для модели Ford Focus на европейский рынок. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ford Sollers.

Российские поставщики уже приступили к поставке 21 наименования компонентов. Всего планируется экспортировть 120 тыс. деталей в год. По данным компании, это количество полностью покроет потребности европейского рынка в этих запчастях. В пресс-службе отметили, что в экспорте этих компонентов Ford Sollers является эксклюзивным поставщиком.

Предприятие будет производить для европейских потребителей пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивку потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, внутренние панели боковин. Также завод будет выполнять подсборку бамперов.

Отметим, Ford Sollers поставляет в Европу около 100 наименований деталей. При этом российские поставщики производят запчасти не только для Ford Focus, но и для нового Ford EcoSport. Завод во Всеволожске производит модели Ford Focus c 2002 года. Это первое предприятие полного цикла бренда Ford в России.