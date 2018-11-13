Герасимов просит Смольный «не мешать» новому музею Достоевского Просит сказать четкое «да» или «нет»

Архитектор, создатель концепции нового музея писателя Федора Достоевского Евгений Герасимов просит Смольный «не мешать» обновлению музея и строительству нового здания. Об этом во вторник он заявил, выступая на Инвестиционном форуме, передает корреспондент АБН.

Герасимов напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме фонд «Петербург Достоевского» и правительство города подписали соглашение по вопросу строительства музея. «Несмотря на то, что в мае подписано с городом соглашение о сотрудничестве, на сегодняшний день прошло полгода, и мы уже с большим трудом успеваем к 200-летию Достоевского, а хотелось бы это сделать, — но на сегодняшний день за полгода город ничего не сделал для того, чтобы не то что нам помочь, а для того, чтобы нам просто не мешать. Мы просим одного: не мешать. Просто дать или, на худой конец, продать эти 400 кв. м. пустой травы без единого фонаря, без урны, без скамейки. Для того, чтобы на частные деньги фонд сделал расширение музея Достоевского. Не делается ничего, только вставляются палки в колеса, и мы, к сожалению, буксуем», — сказал Евгений Герасимов.

Также Герасимов рассказал, что его бюро работает над новыми вариантами решения фасада. Ранее именно к фасаду возникли вопросы у вице-губернатора Петербурга Игоря Албина на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Он сказал, что у него остались некоторые сомнения, и предложил совету воздержаться от голосования. Ранее за концепцию музея проголосовал Градостроительный совет. При этом пока что город так и не выделил музею участок земли в Кузнечном переулке.