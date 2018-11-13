Греф назвал имя нового главы розничного блока Сбербанка Александр Торбахов уходит в отставку

Глава Сбербанка Герман Греф назвал имя нового руководителя розничного блока банка. Это произошло во вторник.

Преемником Александра Торбахова станет Светлана Кирсанова. Она вступит в должность после согласования ее кандидатуры с ЦБ, пишет ТАСС.

Греф также рассказал, что за год Торбахов «вырастил» себе замену. По словам руководителя банка, Торбахов хотел уйти еще в начале 2018 года.

Ранее о его возможной отставке со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Торбахов пришел в Сбербанк в 2010 году на должность советника, вскоре он стал членом правления и заместителем главы правления банка. Ранее он занимал должность гендиректора «ВымпелКома», работал в аудиторской компании Deloitte и в «Росгосстрахе».