Все новости

13.11.18 / 17:58 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Греф назвал имя нового главы розничного блока Сбербанка

Александр Торбахов уходит в отставку

Коллаж АБН

Глава Сбербанка Герман Греф назвал имя нового руководителя розничного блока банка. Это произошло во вторник.

Преемником Александра Торбахова станет Светлана Кирсанова. Она вступит в должность после согласования ее кандидатуры с ЦБ, пишет ТАСС.

Греф также рассказал, что за год Торбахов «вырастил» себе замену. По словам руководителя банка, Торбахов хотел уйти еще в начале 2018 года.

Ранее о его возможной отставке со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Торбахов пришел в Сбербанк в 2010 году на должность советника, вскоре он стал членом правления и заместителем главы правления банка. Ранее он занимал должность гендиректора «ВымпелКома», работал в аудиторской компании Deloitte и в «Росгосстрахе».

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.