Греф назвал имя нового главы розничного блока Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал имя нового руководителя розничного блока банка. Это произошло во вторник.
Преемником Александра Торбахова станет Светлана Кирсанова. Она вступит в должность после согласования ее кандидатуры с ЦБ, пишет ТАСС.
Греф также рассказал, что за год Торбахов «вырастил» себе замену. По словам руководителя банка, Торбахов хотел уйти еще в начале 2018 года.
Ранее о его возможной отставке со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Торбахов пришел в Сбербанк в 2010 году на должность советника, вскоре он стал членом правления и заместителем главы правления банка. Ранее он занимал должность гендиректора «ВымпелКома», работал в аудиторской компании Deloitte и в «Росгосстрахе».
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