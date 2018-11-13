Глава Сбербанка Герман Греф не оценил идею передачи невостребованных вкладов государству. Об этом он заявил во вторник журналистам.
Греф напомнил, что уже существуют нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Греф сравнил идею депутатов Госдумы с изобретением велосипеда. “Я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», — приводит слова Грефа ТАСС.
Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что у депутатов появилось предложение передавать невостребованные вклады государству и пополнять бюджет таким образом. Парламентарии обещали обратить к этому вопросу в начале следующего года. Деньги могут потратить на благотворительность или в Агентство по страхованию вкладов. Согласно Гражданскому кодексу, бесхозной считается вещь без собственника или когда собственник неизвестен.
111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.