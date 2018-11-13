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13.11.18 / 21:54 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Греф не оценил идею передачи невостребованных вкладов государству

Говорит, что не надо изобретать велосипед

Глава Сбербанка Герман Греф не оценил идею передачи невостребованных вкладов государству. Об этом он заявил во вторник журналистам.

Греф напомнил, что уже существуют нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Греф сравнил идею депутатов Госдумы с изобретением велосипеда. “Я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», — приводит слова Грефа ТАСС.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что у депутатов появилось предложение передавать невостребованные вклады государству и пополнять бюджет таким образом. Парламентарии обещали обратить к этому вопросу в начале следующего года. Деньги могут потратить на благотворительность или в Агентство по страхованию вкладов. Согласно Гражданскому кодексу, бесхозной считается вещь без собственника или когда собственник неизвестен.

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