Исаакиевский собор вырвался в лидеры народного голосования «Мой любимый музей» В топ-10 также Эрмитаж и Русский музей

К началу второй недели народного онлайн-голосования «Мой любимый музей» Исаакиевский собор в Петербурге вырвался в лидеры. Об этом накануне рассказали в министерстве культуры РФ.

В первую десятку попали еще два петербургских музея: Русский музей, который занимает четвертое место, и Эрмитаж, расположившийся на седьмом месте. В первой тройке лидеров же также оказались музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области и Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г. С. Титова в Алтайском крае.

Добавим, онлайн-голосование «Мой любимый музей» стартовало 4 ноября и завершится 26 ноября на портале «Культура.РФ». В настоящее время посетители портала отдали уже более 19 тыс. голосов. Отметим, голосовать можно несколько раз, но в разные дни. Как ожидается, итоги подведут в декабре.