Использование Big Data и Data Mining в сфере культуры — ключевая тема Деловой площадки VII СПБМКФ

В первый день работы Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российском этнографическом музее пройдет панельная дискуссия «Для чего большие данные нужны культуре?». Речь пойдет о том, какие сдвиги происходят в культурном секторе благодаря Big Data и Data Mining. Участники и приглашенные гости обсудят возможности применения этих технологий в культурной сфере, поговорят о том, как они меняют наше представление об искусстве.

Диалог на одну из самых актуальных тем современного состояния культуры станет по-настоящему международным. В дискуссии примут участие эксперты и лидеры мнений из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии и России, среди которых digital-директор Политехнического музея Майя Стравинская, исследователь отдела креативной и цифровой экономики фонда глобальных инноваций Nesta (Великобритания) Джон Дэвис, эксперт по теории новых медиа, директор американской «Cultural Analytics Lab» Лев Манович, старший преподаватель программы «Большие данные в культуре и обществе» департамента цифровых гуманитарных наук Королевского Колледжа Лондона Марк Котэ, заместитель директора ГМИИ им. Пушкина Ольга Шишко, генеральный директор британского агентства «The Audience» Энн Торрегиани, специалист по визуализации данных, эксперт программы «Будущие и развивающиеся технологии» Европейской комиссии (Германия) Моритц Стефанер.

Культурные институции и искусство всегда отражают и осмысляют сдвиги, которые происходят в обществе. Сегодня «большие данные» дают нам новые пути решений: от эффективных научных исследований до бизнес-стратегий, от политики до социального взаимодействия. Участники дискуссии на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума поговорят о возможностях использования Big Data и Data Mining для развития аудитории культурных институций, а также поднимут проблемы подготовки профессиональных кадров для работы с цифровыми технологиями в музеях и театрах, обсудят феномен так называемой «новой эстетики», порожденной визуализацией больших данных среди художников.

«В бизнес-среде работа с данными (большими или маленькими — неважно) становится не просто данью моде, а потребностью, серьезным конкурентным преимуществом тех, кто научился принимать решения или предугадывать желания и поведение потребителей на основе анализа данных. Данные сегодня способны приносить бизнесу вполне ощутимую прибыль. В культурных институциях такой зрелой осознанности использования системной аналитики, потоковых данных, поведенческих моделей пока не возникло. Да и компетенций нужного уровня тоже не много. Данные и в роли объекта, и в роли инструмента культурной активности — это пока единичные истории. Культура у бизнеса должна научиться прагматично смотреть через аналитические линзы на посетителя, зрителя, читателя как на покупателя. Научиться умно и тонко управлять его эмоциями, намерениями и действиями в гуманитарно-культурных целях», — отметила Светлана Миронюк, академический директор программы «Big Data и цифровой маркетинг» Московской школы управления <Сколково>, исполнительный директор PWC Audit.

О наработках в области Big Data и о реализованных проектах расскажет в рамках дискуссии директор кластера ПАО «Мегафон» Вадим Меркулов. «Сегодня огромные объемы данных появляются в самых разных направлениях деятельности человека. Их использование открывает новые возможности в абсолютно всех сферах жизни общества, включая, конечно, и культуру. Сегодня мы говорим о Big Data не как о каком-то направлении бизнеса, а о глобальной технологии, которая позволяет проводить подробные исследования, оценивать и анализировать состояние дел в той или иной отрасли, строить модели поведения людей и многое-многое другое. Оцифровка имеющихся данных и знаний о культуре открывает огромные возможности для исследователей и ученых, располагая нас на пороге новых открытий и сенсаций. Поэтому Big Data можно и нужно использовать и в культуре», — подчеркнул он.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября. Актуальное расписание мероприятий Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума доступно на официальном сайте: www.culturalforum.ru.