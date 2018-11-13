Официальный доллар подорожал почти на 16 копеек Евро подешевел на две копейки

Во вторник Центробанк РФ повысил курс доллара на 15,74 копеек. Регулятор установил курс в 67,6812 рублей за «американца».

При этом официальный евро подешевел на 1,89 копеек. Его курс — 76,0737 рублей.

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в красной зоне. По данным на 13:24 по московскому времени, курс доллара падает на 5,75 копеек и составляет около 67,78 рублей. Евро потерял к этому времени 12,25 копеек и торгуется по 76,09 рублей.