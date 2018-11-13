Все новости

13.11.18 / 12:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть намерена достроить недостройки

При этом объекты должны быть свободны от кредитных обязательств

Администрация Ленобласти намерена достроить проблемные жилищные объекты. Об этом в администрации сообщили накануне.

Ведомство решило наделить полномочиями по завершению строительства проблемных объектов Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖИК). При этом Ленобласть выдвинула главное условие – уполномоченной структуре «добровольно и безвозмездно» должен быть передан весь объект с документацией, земельным участком и прочими активами. А также недострой должен быть свободен от кредитных обязательств.

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что идея «в целом одобрена министерством строительства». При этом он считает, что область не может ждать, пока подобную схему внесут в законодательство, и должна действовать «прямо сейчас».

Дрозденко обратился к застройщикам, которые находятся на грани или в процессе банкротства, с предложением начать переговоры о передаче объектов. Администрация области также обратилась в Минстрой РФ с предложением узаконить методики достройки объектов с помощью корректировки федерального законодательства.

Отметим, накануне депутаты ЗакСа Ленинградской области одобрили в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы. На 2019 год прогнозируется доход в объеме порядка 113,8 млрд рублей. А расход в объеме 120,3 млрд.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.