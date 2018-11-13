Ленобласть намерена достроить недостройки При этом объекты должны быть свободны от кредитных обязательств

Администрация Ленобласти намерена достроить проблемные жилищные объекты. Об этом в администрации сообщили накануне.

Ведомство решило наделить полномочиями по завершению строительства проблемных объектов Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖИК). При этом Ленобласть выдвинула главное условие – уполномоченной структуре «добровольно и безвозмездно» должен быть передан весь объект с документацией, земельным участком и прочими активами. А также недострой должен быть свободен от кредитных обязательств.

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что идея «в целом одобрена министерством строительства». При этом он считает, что область не может ждать, пока подобную схему внесут в законодательство, и должна действовать «прямо сейчас».

Дрозденко обратился к застройщикам, которые находятся на грани или в процессе банкротства, с предложением начать переговоры о передаче объектов. Администрация области также обратилась в Минстрой РФ с предложением узаконить методики достройки объектов с помощью корректировки федерального законодательства.

Отметим, накануне депутаты ЗакСа Ленинградской области одобрили в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы. На 2019 год прогнозируется доход в объеме порядка 113,8 млрд рублей. А расход в объеме 120,3 млрд.