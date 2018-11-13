Сгоревший в Петербурге гипермаркет «Лента» был застрахован на 2,9 млрд рублей В «ВТБ Страхование»

Гипермаркет «Лента» в Петербурге, где на прошлой неделе произошел пожар, был застрахован в компании «ВТБ Страхование». Об этом накануне сообщили в группе ВТБ.

Как передает «Интерфакс», общая сумма страховки составляет порядка 2,9 млрд рублей. Размер собственного удержания «ВТБ Страхование» — 248 млн рублей, остальная сумма перестрахована у других перестраховщиков, уточняет агентство.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Петербурге произошел рано утром в минувшую субботу. Площадь горения составила 4,8 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали около 100 человек. Ранее сообщалось, что магазин планируют восстановить и открыть в 2019 году.