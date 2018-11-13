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13.11.18 / 18:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика

Вячеслав Макаров вручил золотую медаль Нине Полтавченко

И поблагодарил за уникальные качества, которые она передала Георгию Полтавченко

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров вручил матери экс-губернатора Нине Полтавченко золотую медаль Законодательного собрания. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Депутат вручил медаль и поблагодарил Полтавченко на съемках программы цикла передач «Герои нашего времени» в ТЮЗе. Он отметил, что Нина Полтавченко – одна из вдохновительниц проекта «Герои нашего времени», а также ветеран «Аэрофлота», которая 75 лет назад получила медаль «За оборону Ленинграда». Макаров добавил, что Нина Полтавченко передала уникальный дух мужества и любовь к Отечеству своему сыну Георгию Полтавченко, который 7 лет был главой города в сложных социально-экономических условиях.

Отметим, в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева состоялись съемки пятой программы цикла передач по патриотическому воспитанию «Герои нашего времени». В этом году проект посвящен теме освоения неба и космоса, а также гражданской авиации. Проект реализуется при поддержке ЗакСа, правительства и комитета по культуре Петербурга.

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