Медведев пригрозил отказом от участия в Давосе из-за ограничений для российских бизнесменов Дерипаски, Вексельберга, Костина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил отказом России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если не будут сняты ограничения по участию российских бизнесменов в форуме. Об этом он заявил во вторник.

«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину запретят участие в Давсском форуме. Их не пригласили выступать ни на одной из сессий форума. В ВТБ сообщили, что Костин выскажется по этому поводу. Представители Дерипаски сказали, что бизнесмен в этом году на форум не собирался. Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 января по 25 января.