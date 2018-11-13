Метрополитен Петербурга объявил закупку 29 детекторов для обнаружения взрывчатки За 28,5 млн рублей

Метрополитен Петербурга объявил закупку 29 детекторов для обнаружения взрывчатки. Аукцион размещен на сайте госзакупок во вторник.

Первым закупку обнаружило издание «Деловой Петербург». Согласно сайту госзакупок, заявки на участие принимают до 29 ноября. Аукцион проведут 3 декабря. Максимальная сумма – 28,5 млн рублей.

Метрополитен в документах закупки указал, что необходимы приборы с возможностью записи результатов во внутреннюю память. Также устройства должны иметь возможность передачи данных на компьютер через Ethernet-кабель. Кроме этого, требуется наличие у детекторов звукового и светового сигнала, а также жидкокристаллического дисплея.

Добавим, ранее метрополитен объявил конкурс на обеспечение безопасности в электродепо «Южном». Максимальная сумма – 142,8 млн рублей. Организация хочет заключить контракт с 1 января следующего года. Дата окончания действия контракта – 31 декабря 2021 года.