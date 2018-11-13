Вклады, штрафы, АЗС. Итоги вторника

Уже в 2019 году в России могут ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения. Законопроект вводит новую процедуру, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке».
Депутаты обсуждают возможность передачи невостребованных банковских вкладов в бюджет. Такая же возможность рассматривается в отношении средств номинальных держателей ценных бумаг и акционеров, которые «никак не проявляют» себя.
В Кремле ожидают, что правительство России отреагирует на опасения владельцев независимых АЗС в связи с решением заморозить цены на нефтепродукты. «Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.
В правительстве РФ обсуждают возможность привлечения к строительству порта в Тамани мощностей, задействованных при возведении Крымского моста. К строительству сухогрузного района порта Тамань привлекут структуры генподрядчика Крымского моста — ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.
А Медведев пригрозил отказом России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если не будут сняты ограничения по участию российских бизнесменов в форуме. «Тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев.
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