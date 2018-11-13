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13.11.18 / 21:02 Новости / Россия и мир

Вклады, штрафы, АЗС. Итоги вторника

Депутаты хотят передавать невостребованные вклады россиян в бюджет. За нарушение ПДД штрафы хотят взыскивать по «упрощенке». А правительство должно отреагировать на опасения независимых АЗС о фиксации цен на бензин.

Коллаж АБН

Уже в 2019 году в России могут ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения. Законопроект вводит новую процедуру, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке».

Депутаты обсуждают возможность передачи невостребованных банковских вкладов в бюджет. Такая же возможность рассматривается в отношении средств номинальных держателей ценных бумаг и акционеров, которые «никак не проявляют» себя.

В Кремле ожидают, что правительство России отреагирует на опасения владельцев независимых АЗС в связи с решением заморозить цены на нефтепродукты. «Безусловно, ситуация гибкая и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.

В правительстве РФ обсуждают возможность привлечения к строительству порта в Тамани мощностей, задействованных при возведении Крымского моста. К строительству сухогрузного района порта Тамань привлекут структуры генподрядчика Крымского моста — ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.

А Медведев пригрозил отказом России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если не будут сняты ограничения по участию российских бизнесменов в форуме. «Тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев.

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