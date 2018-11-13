«Евгений Герасимов и партнеры» начали разработку других вариантов фасада нового музея Достоевского Компания ждет инициативы от властей

«Евгений Герасимов и партнеры» начали разработку других вариантов фасада нового музея Достоевского в Петербурге. Соответствующее заявление глава компании Евгений Герасимов сделал во вторник в кулуарах инвестиционного форума, передает корреспондент АБН.

В настоящий момент организация работает над новыми вариантами фасада. Герасимов не уточнил, когда компания намерена их представить. Он отметил, что компания ждет реакции властей.

Также Герасимов сообщил корреспонденту АБН, что фонд начал расселять одну из соседних с музеем квартир. «Ждем, когда уедут люди, чтобы начать подготовку помещения под нужды музея», — добавил глава компании.

Напомним, в начале октября за проект нового музея Достоевского проголосовал Градсовет Петербурга. Совет по культурному наследию не проголосовал по вопросу нового музея, воздержаться от голосования предложил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Предполагается, что объект займет последний сквер в Кузнечном переулке. Против этого выступают активисты. Концепцию расширения музея готовят к 2021 году.