Полиция проводит обыск в Дирекции спортсооружений Петербурга Из-за закупки на 100 млн рублей

Полиция проводит обыск в «Дирекции по управлению спортивных сооружений» Петербурга. Об этом стало известно во вторник.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в зданиях всех бассейнов Дирекции, передает «Фонтанка». Полиция ищет документу о поставке российского гипохлорита натрия под видом товара из Германии.

Следствие считает, что администрация государственного учреждения при закупке химического реагента у «НПО «Химпром» в 2014-2016 годах выделила 100 млн рублей. По версии следствия, стоимость завышена в семь раз.

Напомним, в октябре Выборгский районный суд Петербурга арестовал адвоката Алексея Карпова до 28 ноября. Следствие заявило, что Карпов заключил от имени «Химпрома» договор с Дирекцией спортсооружений на поставку химреагента. Согласно договору, предполагалась поставка реагента из Германии на сумму в 107,4 млн рублей. Следствие считает, что Карпов поставлял товары из России и Финляндии. Он похитил около 14,2 млн рублей, уточнило ведомство.