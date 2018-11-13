Голикова поручила проработать вопрос создания отделения РАН в Петербурге Поручения даны Минобрнауки и Минфину

В Петербурге могут создать отделение Российской академии наук (РАН). Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Поручение о проработке этого вопроса уже дано Минобрнауки и Минфину, передает слова Голиковой ТАСС. «Речь идет о том, что в Петербурге было бы желательно создать какое-то подразделение Российской академии наук, историческое подразделение», — подчеркнула она.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что РАН может дополнительно получить более 1 млрд рублей в 2019 году. Минфину поручено проработать этот вопрос и подготовить поправки в бюджет на следующий год.

Добавим, этим летом Российская академия наук получила дополнительные полномочия и функции. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон о РАН. В частности, академия теперь сможет заниматься прогнозированием основных направлений научного, научно-технического и социально- экономического развития России.