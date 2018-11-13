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13.11.18 / 14:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2018 год

С увеличением профицита до 2% ВВП

Госдума РФ согласовала в первом чтении поправки к бюджету на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Это произошло во вторник.

Документ предусматривает профицит бюджета в 2018 году в размере порядка 2,139 трлн рублей, или более 2% ВВП. В настоящий момент показатель составляет 481,7 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Вместе с тем доходы вырастут до 18,947 трлн рублей. Объем расходов увеличивается до 16,808 трлн рублей.

При этом прогноз объема ВВП страны, учитываемый при формировании бюджета, на 2018 год увеличен с 98,23 трлн рублей до 101,16 трлн рублей. Оценка инфляции в документе уточнена с 2,8% до 3,4%. Согласно поправкам, в резервный фонд правительства планируется направить 6,672 млрд рублей, а в резервный фонд президента – порядка 5 млрд рублей.

Добавим, документ не предполагает изменения показателей на 2019 и 2020 годы. Второе чтение в Госдуме намечено на 20 ноября.

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