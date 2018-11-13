Все новости

13.11.18 / 19:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Профицит бюджета РФ с начала года составил 3,6% ВВП

Или более 3 трлн рублей

бюджет

Коллаж АБН

Профицит федерального бюджета с начала года составил 3,6% ВВП. Об этом во вторник сообщили в Минфине.

За 10 месяцев доходы бюджета составила 15,8 трлн рублей. Расходы – 12,8 трлн рублей.

Структура доходов следующая: нефтегазовые 7,2 трлн рублей, ненефтегазовые – 8,6 трлн рублей. Расходы распределились так: соцполитика 3,9 трлн рублей, национальная оборона 3 трлн рублей, финансирование экономики 1,6 трлн рублей, финансирование нацбезопасности – 1,5 трлн рублей.

Напомним, изначально бюджет на 2018 год планировался в размере 1,3% ВВП. За счет высокой цены на нефть нефтегазовые доходы уже исполнены на 99,8% к заложенным на год. Последний раз бюджет в России был исполнен с профицитом в 2011 году.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.