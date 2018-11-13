Профицит бюджета РФ с начала года составил 3,6% ВВП Или более 3 трлн рублей

Профицит федерального бюджета с начала года составил 3,6% ВВП. Об этом во вторник сообщили в Минфине.

За 10 месяцев доходы бюджета составила 15,8 трлн рублей. Расходы – 12,8 трлн рублей.

Структура доходов следующая: нефтегазовые 7,2 трлн рублей, ненефтегазовые – 8,6 трлн рублей. Расходы распределились так: соцполитика 3,9 трлн рублей, национальная оборона 3 трлн рублей, финансирование экономики 1,6 трлн рублей, финансирование нацбезопасности – 1,5 трлн рублей.

Напомним, изначально бюджет на 2018 год планировался в размере 1,3% ВВП. За счет высокой цены на нефть нефтегазовые доходы уже исполнены на 99,8% к заложенным на год. Последний раз бюджет в России был исполнен с профицитом в 2011 году.