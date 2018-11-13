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13.11.18 / 21:39 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ростех» отдал менее 3% акций «КамАЗа» Татарстану

Перешли в капиталы трех предприятий

Госкорпорация «Ростех» передала менее 3% пакета акций «КамАЗа» Татарстану. Об этом в «КамАЗе» сообщили во вторник.

Как передает «Коммерсантъ», согласно данным его источников, акции переданы в обмен на пакеты Татарстана в капиталах трех предприятий. Доля «Ростеха», таким образом, сократилась на 2,8% до 47,1%. Доля прочих юрлиц и физлиц при этом увеличилась с 11,56% до 14,36%, доли крупных акционеров остались неизменными.

В «Ростехе» изданию подтвердили сделки, а также рассказали, что «Ростех» приобрел у Татарстана 38,25% акций АО «Радиоприбор», 41,06% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»» и 42,6% АО «Казанский электротехнический завод». Стоимость приобретаемых активов каждой из сторон составила почти 2,7 млрд рублей.

В настоящий момент 23,54% акций «КамАЗа» находятся во воадении ООО «Автоинвест», еще 15% у немецкой Daimler, 4,25% у американской Kamaz International Managment, 3,72% — у «Финансово-лизинговой компании «КамАЗ». В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал сделку «КамАЗа» и Татарстана в размере 5-6% «КамАЗа». Позже количество акций сократилось до 3%.

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