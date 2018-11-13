Для финансирования строительства трамвая от Шушар до Колпино могут прибегнуть к облигационным займам Но окончательного решения по механизму финансирования еще нет

Для строительства скоростного трамвая от станции метро «Южная» до Колпино может быть применен механизм проектного финансирования с использованием облигационных займов. Об этом АБН рассказали в комитете по инвестициям.

Напомним, комитету поручили проработать альтернативный концессионному соглашению механизм реализации проекта. «В частности, прорабатывается механизм проектного финансирования с использованием облигационных займов, который позволит на более выгодных условиях обеспечивать привлечение внебюджетных источников. При этом часть рисков, которые при реализации проектов государственно-частного партнерства город возлагает на инвестора, при упомянутой схеме возлагаются на город», — говорится в ответе комитета.

В комитете подчеркнули, что окончательного решения по инвестированию трамвая в настоящий момент нет. Для начала Смольному нужно провести оценку всех преимуществ и недостатков нового механизма.

Отметим, правительство города в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о намерениях с компанией «Ренейссанс Констракшн». В компании отказались давать комментарии о ситуации со строительством трамвайной линии.

Напомним, ранее Смольный перенес на полгода вперед сроки подготовки проектной документации по трамваю. Теперь ее создание отложили до декабря следующего года. Протяженность проектируемой линии 12,7 км. Предельный пассажиропоток должен составить порядка 35,4 тыс. человек в сутки. Инвестиции в проект оценивали в 20 млрд рублей.