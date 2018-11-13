В Ленобласти снизили налог для владельцев машин на газе На 50%

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон о снижении транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Об этом во вторник сообщили в администрации региона.

Собственники автомобилей на газе смогут платить 50% от установленной ставки транспортного налога с 1 января 2019 года до 2023 года. Льготой могут воспользоваться не только владельцы легковых автомобилей, но и юридические лица, эксплуатирующие автобусы на газомоторном топливе.

По словам губернатора, администрация вместе с газоснабжающими компаниями уже развивает сеть АЗС в Ленобласти. Дрозденко добавил, что от установленной льготы ожидается «колоссальный» эффект. Благодаря новому закону, в регионе появится больше экологичных автомобилей, повысится туристическая привлекательность региона, снизятся расходы на транспортные перевозки.

Отметим, Александр Дрозденко направил законопроект о льготах для владельцев авто на газе в ЗакС региона в июне текущего года. В настоящее время в Ленобласти функционируют больше 100 автобусов на газе. Газозаправочные станции есть в Гатчинском, Тосненском, Тихвинском, Кингисеппском районах.