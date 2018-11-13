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13.11.18 / 17:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга перекроют движение из-за съемок фильма Балагова «Дылда»

И будет введен запрет парковки авто

ремонт дорог

Фото АБН

В центре Петербурга будут перекрыты дороги для автомобилистов из-за съемок художественного фильма Кантемира Балагова «Дылда». Об этом во вторник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по Перекупному переулку в направлении от Херсонской улицы до Конного переулка и Херсонской улице от проспекта Бакунина к Исполкомской улице (вдоль дома 12/13 по Перекупному переулку) будет перекрыто с 6 утра 16 ноября до 22 часов 17 ноября. На следующий день, 18 ноября, с 3 часов ночи до 22 часов вечера будет прекращено движение транспорта по улице Чапаева от улицы Куйбышева до Большой Посадской улицы и улице Котовского от Большой Посадской улицы до улицы Мира. Схему объезда на время проведения съемок можно посмотреть здесь.

Кроме того, с 15 часов дня 16 ноября до 3 часов ночи 18 ноября движение будет перекрыто по улице Чапаева от улицы Куйбышева до Большой Посадской улицы и улице Котовского от Большой Посадской улицы до улицы Мира. А с 12 часов ночи 15 ноября до 6 часов утра 15 ноября по Перекупному переулку от проспекта Бакунина до Невского проспекта и Херсонской улице от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы будет введен запрет парковки автомобилей. Схему организации дорожного движения можно посмотреть тут.

Добавим, Кантемир Балагов – ученик режиссера Александра Сокурова. «Дылда» — это второй фильм в его карьере. С первым фильмом «Теснота» режиссер дебютировал в Каннах в программе «Особый взгляд».

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