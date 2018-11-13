Все новости

13.11.18 / 16:54 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые: Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков

Ранее аналогичное доказали на мышах

Фото udec.ru

Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков. Об этом стало известно во вторник из результатов исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Группа ученых из университета Восточной Англии разделили на две группы малых булавоусых хрущаков. Контрольную группу насекомых выращивали и содержали при температуре в 30-35 градусов, эта температура для них привычна. Другую группу поместили на пять дней в температуру на 5-7 градусов выше привычной.

В результате ученые выяснили, что один период жары в 42 градуса уменьшил наполовину количество потомства у самцов. Повторный жаркий период почти полностью стерилизовал самцов. Выработка спермы уменьшилась на три четверти, также существенно упало качество. Кроме этого, самцы группы повышенной температуры предпринимали меньше попыток для спаривания, а у самок на треть снизилось количество потомства.

Отметим, ранее ученые установили, что повышенные температуры негативно сказываются на фертильности млекопитающих. В частности, исследование проходило на мышах.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.