Ученые: Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков Ранее аналогичное доказали на мышах

Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков. Об этом стало известно во вторник из результатов исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Группа ученых из университета Восточной Англии разделили на две группы малых булавоусых хрущаков. Контрольную группу насекомых выращивали и содержали при температуре в 30-35 градусов, эта температура для них привычна. Другую группу поместили на пять дней в температуру на 5-7 градусов выше привычной.

В результате ученые выяснили, что один период жары в 42 градуса уменьшил наполовину количество потомства у самцов. Повторный жаркий период почти полностью стерилизовал самцов. Выработка спермы уменьшилась на три четверти, также существенно упало качество. Кроме этого, самцы группы повышенной температуры предпринимали меньше попыток для спаривания, а у самок на треть снизилось количество потомства.

Отметим, ранее ученые установили, что повышенные температуры негативно сказываются на фертильности млекопитающих. В частности, исследование проходило на мышах.