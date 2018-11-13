Ученые: Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков

Экстремальная жара негативно влияет на фертильность самцов жуков хрущаков. Об этом стало известно во вторник из результатов исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.
Группа ученых из университета Восточной Англии разделили на две группы малых булавоусых хрущаков. Контрольную группу насекомых выращивали и содержали при температуре в 30-35 градусов, эта температура для них привычна. Другую группу поместили на пять дней в температуру на 5-7 градусов выше привычной.
В результате ученые выяснили, что один период жары в 42 градуса уменьшил наполовину количество потомства у самцов. Повторный жаркий период почти полностью стерилизовал самцов. Выработка спермы уменьшилась на три четверти, также существенно упало качество. Кроме этого, самцы группы повышенной температуры предпринимали меньше попыток для спаривания, а у самок на треть снизилось количество потомства.
Отметим, ранее ученые установили, что повышенные температуры негативно сказываются на фертильности млекопитающих. В частности, исследование проходило на мышах.
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