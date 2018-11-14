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14.11.18 / 16:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Врио главы Петербурга вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов РФ

И лидировал в СЗФО

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов с большим отрывом лидировал в медиарейтинге губернаторов в СЗФО по итогам октября. Такие данные в среду опубликовала «Медиалогия».

Имя Беглова упоминалось в прессе более 11,2 тыс. раз. Второе место у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, чье имя упоминалось в СМИ около 3,2 тыс. раз. Третью строчку занимает глава Калининградской области Антон Алиханов (2,9 тыс. сообщений).

Лидером медиарейтинга губернаторов России стал мэр Москвы Сергей Собянин (около 23,8 тыс. сообщений), второе место досталось главе Крыма Сергею Аксенову (22,9 тыс.), на третьей строчке руководитель Чечни Рамзан Кадыров (18,9 тыс.). Беглову досталось шестое место.

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Напомним, Александр Беглов стал и.о. губернатора Петербурга в начале октября. Он занял место губернатора Георгия Полтавченко, который перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. Петербуржцы будут выбирать нового главу города в следующем году.

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