Беглов заявил, что «Безопасный город» должен стать системой управления городом В рамках программы появится мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург»

На совещании в Едином центре аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» врио губернатора Александр Беглов заявил, что комплекс должен стать многоуровневой системой управления мегаполисом. Об этом в среду сообщили в аппарате Беглова.

Он также добавил, что в АПК должен войти оцифрованный интерактивный план Петербурга и имущественный фонд, чтобы на карте города можно было получить информацию о статусе объектов недвижимости. Беглов также отметил, что системой контроля передвижения транспорта должны быть в полной мере охвачены реки и каналы города.

В составе программы «Безопасный город» в городе работают около 28 тыс. камер видеонаблюдения. К новому году должны установить еще 2 тыс. камер. В рамках программы до конца этого года будет запущено мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург». В настоящее время оно находится на этапе тестирования, но им уже пользуются правоохранительные органы в местах, где отсутствуют стационарные камеры видеонаблюдения. В приложении горожане смогут отправлять полиции видеозаписи с места происшествия.

Отметим, рабочее совещание прошло в Едином центре под руководством врио губернатора. На нем присутствовали члены Правительства Санкт-Петербурга, руководители отраслевых комитетов и представители Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.