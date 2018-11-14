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14.11.18 / 20:37 Новости / Россия и мир

Росстандарт приостановил продажу кроссовера Chery Tiggo 3

Не прошел испытания

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приостановил продажу кроссовера Chery Tiggo 3. Об этом в ведомстве объявили в среду.

Автомобиль не смог пройти испытания на автополигоне Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ». Испытания проводились в сентябре, Росстандарт выявил, что Chery Tiggo 3 не соответствует ряду стандартов безопасности.

В частности, речь идет об оснащении автомобиля безопасными стеклами и обеспечении громкой голосовой связи с оператором экстренных служб. При этом в случае со стеклом сам материал соответствует нормам, проблема в использовании конкретных стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства.

Отметим, Chery Tiggo 3 собирают на заводе в Черкесске. Chery Tiggo – это бюджетный кроссовер китайского производителя.

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