Росстандарт приостановил продажу кроссовера Chery Tiggo 3 Не прошел испытания

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приостановил продажу кроссовера Chery Tiggo 3. Об этом в ведомстве объявили в среду.

Автомобиль не смог пройти испытания на автополигоне Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ». Испытания проводились в сентябре, Росстандарт выявил, что Chery Tiggo 3 не соответствует ряду стандартов безопасности.

В частности, речь идет об оснащении автомобиля безопасными стеклами и обеспечении громкой голосовой связи с оператором экстренных служб. При этом в случае со стеклом сам материал соответствует нормам, проблема в использовании конкретных стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства.

Отметим, Chery Tiggo 3 собирают на заводе в Черкесске. Chery Tiggo – это бюджетный кроссовер китайского производителя.