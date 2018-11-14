«Газпром» могут оштрафовать на 30 млрд рублей за срыв сроков установки счетчиков Домовладельцы не пускали рабочих установить новый прибор

«Газпром» могут оштрафовать на 30 млрд рублей за неустановленные в 300 тыс. домах счетчики газа. Об этом стало известно в среду на заседании секции экспертного совета по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли.

Компания по закону «Об энергосбережении и энергоэффективности» должна была до конца 2018 года установить приборы всем бытовым потребителям, которые используют газ для отопления. В настоящее время не установлено еще более 300 тыс. счетчиков, передает «Интерфакс».

Замгендиректора по работе с органами власти регионов «Газпрома» Николай Исаков заявил, что десятки тысяч жильцов не допускают рабочих в свои дома, так как не хотят устанавливать прибор – за него нужно платить. К тому же, по словам Исакова, реальное потребление газа в кавказских республиках гораздо выше установленных нормативов. «Газпром» просит дать отсрочку в выполнении закона на два года и освободить от возможного штрафа в 30 млрд рублей. По словам Исакова, у компании есть документы, подтверждающие, что рабочих не допустили в тот или иной дом.

Начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго РФ Артем Верхов заявил, что подготовлены поправки в закон о продлении срока установки счетчиков на два года. Ведомство планирует оперативно направить проект в Госдуму.

Отметим, ранее сообщалось, что Минстрой планирует обязать граждан устанавливать счетчики с возможностью дистанционной передачи показателей. Минкомсвязи поддержало эту идею. Ее планируют внедрить в рамках проекта «Умный город». Предполагается, что с новыми возможностями счетчиков похитить энергоресурсы станет невозможно.