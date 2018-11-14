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14.11.18 / 12:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглова просят создать социальную карту студента

Для начисления стипендии и учета льгот

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга просит врио губернатора Александра Беглова поддержать создание единой социальной карты студента. Соответствующее обращение народные избранники рассмотрели в среду, передает корреспондент АБН.

По мнению депутатов, карта могла бы стать удобным удостоверением личности, средством оплаты проезда в общественном транспорте, использоваться при получении льгот в медицинском обслуживании. Также на карту могла бы поступать стипендия, ее могли бы принимать для начисления скидок партнеры. По карте можно будет посещать музеи и выставки, а также записываться в поликлиники.

Отметим, модель социальных карт уже активно используется в России. При этом обычно органы исполнительной власти заключают соглашения с коммерческими операторами (банками) для их обслуживания.

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