Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс МосБиржи - 2378,59 пунктов; РТС - 1117,26 пунктов

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,15% и остановился на отметке 2378,59 пунктов. Индекс РТС взлетел на 1,56% — до 1117,26 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок закрывает торги середины недели смешанно. Индекс МосБиржи консолидируется возле 2370 пунктов, новая поддержка смещается к 2355 пунктам. Индекс РСТ смотрится стабильным около 1110 пунктов, вероятный краткосрочный торговый коридор – 1105-1120 пунктов.

Между тем нефть то пытается отыграть часть вчерашних потерь, то снова проваливается вниз. Баррель Brent к вечеру торгуется по $66,22 (+1,2%), но совсем не похоже на то, что распродажа в сырье завершена.

«Рубль продолжает торговаться так, как будто в мире больше нет ни нефти, ни внешней конъюнктуры. Отечественная валюта совершенно равнодушна к сырьевым колебаниям, и это как минимум необычно. Рынок знает, что Минфин покупает валюту, но он делает это через агента – ЦБ – и на площадку не выходит. Вопрос в том, что делает сам Центробанк», — отмечает эксперт.

Аналитик считает, что доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах 67,15-67,75 рублей, в этом же коридоре стартуют торги четверга. Евро/рубль сохранится внутри диапазона 75,80-76,50.