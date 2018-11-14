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14.11.18 / 17:58 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Глава МВФ посоветовала центробанкам создать свою цифровую валюту

Главные банки нескольких стран уже задумались об этом

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард порекомендовала центральным банкам рассмотреть возможность эмиссии своей цифровой валюты. Об этом Лагард заявила в среду на саммите АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в Сингапуре.

Лагард предупредила, что банки могут столкнуться с различными проблемами при этом, так как работа с новыми видами платежей и валют еще не отрегулирована, передает «Интерфакс». Например, сложно будет сбалансировать защиту конфиденциальности клиентов валюты и меры по предотвращению преступлений и нарушений. По словам главы МВФ, центробанки Канады, Китая, Швеции и Уругвая всерьез задумываются о выпуски собственной электронной валюты. Она считает, что центробанки различных государств могут сыграть свою роль в формировании цифровой экономики, чтобы избежать концентрации власти в руках нескольких частных операторов платежных систем.

Добавим, Кристин Лагард сделала заявление во время выступления на Фестивале финансовых технологий на саммите АСЕАН в Сингапуре. Ранее на саммит прибыл президент РФ Владимир Путин. В состав АСЕАН входит 10 государств. Страны-основатели: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Позже к ним добавились Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

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