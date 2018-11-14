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14.11.18 / 17:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали налоговые льготы для технопарков

И конгрессно-выставочных центров

Фото с сайта flashsiberia.com

Инновационно-промышленные технопарки (ИПП) и технопарки (ТП) могут быть освобождены от уплаты налога на имущество. Соответствующий законопроект за основу приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду.

Согласно документу, такие льготы сроком на пять налоговых периодов также получат конгрессно-выставочные центры. Однако эти объекты должны иметь площадь не менее 35 тыс. кв. м, а также должны быть введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года.

Добавим, в среду ЗакС Петербурга также освободил мусоропереработчиков от двух налогов. Документ приняли в третьем чтении. Речь идет о налоге на имущество и земельном налоге. При этом мусоросжигающие производства не смогут получить льготы.

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