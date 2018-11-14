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14.11.18 / 11:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга провела серию обысков по делу группы «обнальщиков»

По данным следствия, они «заработали» более 9 млн рублей

Фото АБН

Оперативники «экономической полиции» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). Об этом в ведомстве сообщили в среду.

В ходе мероприятий были изъяты документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм. Следствие считает, что в Петербурге действовала организованная группа из более чем 20 человек. Они якобы занимались «обналом», используя счета фирм-«однодневок», а также предоставляли эти услуги физ- и юрлицам.

По данным следствия, злоумышленникам удалось «заработать» таким образом более 9 млн рублей. В настоящий момент устанавливаются все участники группы. В ведомстве уточнили, что несколько человек доставлены в полицию, следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела обыски у группы «обнальщиков». Более 40 обысков провели в Москве, Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. В результате незаконной деятельности злоумышленники получили более 13,5 млн рублей, сообщали в  ГУ МВД по городу.

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