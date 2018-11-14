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14.11.18 / 16:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Студия 44» учитывает возможное строительство Орловского тоннеля под музеем блокады

Работают в тесном контакте с проектировщиками тоннеля

Концепция музея от «Студии 44»

Архитекторы «Студии 44» Никиты Явейна учитывают возможное строительство Орловского тоннеля под территориями музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил руководитель бюро «Студия 44» Никита Явейн, передает корреспондент АБН.

Явейн отметил, что бюро находится «в прямом взаимодействии с проектировщиками тоннеля». По его словам, тоннель разработан так, чтобы он не помешал строительству музейного комплекса.

Архитектор также добавил, что официальное проектирование не ведется, в настоящий момент идет только подготовка, решение организационных и финансовых вопросов. По его словам, в настоящий момент идет работа над изменением исходных параметров, у заказчика появляются требования по созданию новых зон. Одной из таких зон стала театрально-концертная площадка, из-за которой пришлось пересмотреть часть проекта.

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Отметим, Сергей Важенин, гендиректор инвестора проекта, Центра выставочных и музейных проектов, сообщил, что проект музея должен быть готов к лету следующего года. Конкурс на проектирование должны объявить на следующей неделе.

Проект Орловского тоннеля был представлен в 2007 году. Тоннель должен был соединить Смольную и Свердловскую набережные. Однако в 2011 году проект был заморожен. В прошлом году за него вступился вице-губернатор города Игорь Албин. Он отметил, что мост в составе Восточного скоростного диаметра нарушит перспективы города, а тоннель – нет. Ранее стало известно, что рабочая группа при петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры совместно с АО «Метрогипротранс» разработали более экономичное техническое решение строительства тоннеля.

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