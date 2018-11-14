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14.11.18 / 21:16 Новости / Россия и мир

Ученые: Люди стали больше употреблять алкоголь из-за плохого климата

В том числе в России

Люди стали больше и чаще пить алкогольные напитки из-за холодного климата. К такому выводу пришла группа ученых из Мексики, США и Испании, их исследование опубликовано в журнале Hepatology.

Ученые рассмотрели данные о потреблении алкоголя жителями почти 200 стран. Для каждой из стран ученые рассчитали среднегодовую температуру и среднее количество солнечных часов.

Выяснилось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля тех, кто пьет алкоголь регулярно, намного выше. Также в этих городах фиксируют больше случаев цирроза печени.

Отметим, потребление алкоголя связано с развитием 60 остры и хронических заболеваний. В том числе алкоголь провоцирует возникновение нескольких видов рака. Ранее ученые предлагали установить норматив количества «безопасного» алкоголя на неделю, однако позже отменили такую дозу.

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