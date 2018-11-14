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14.11.18 / 21:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Прибыль «Газпрома» выросла до 395 млрд рублей

За тот же период 2017 года компания потеряла 9,2 млрд рублей

Фото АБН

«Газпром» получил 395 млрд рублей чистой прибыли за январь-сентябрь 2018 года по РСБУ. Об этом стало известно в среду из ежеквартального отчета компании.

В прошлом году за аналогичный период компания ушла в убыток на 9,2 млрд рублей. Выручка «Газпрома» выросла на 19,6% и достигла 3,63 трлн рублей. Валовая прибыль увеличилась почти в два раза – на 50,3% — до 1,8 трлн рублей. Прибыль от продаж возросла за отчетный период в 3,2 раза и составила 737,22 млрд рублей. Совокупные активы компании достигли 14,62 трлн рублей, увеличившись на 1,7% с начала текущего года. А обzзательства возросли на 0,9%, до 4,1 трлн руб.

Отметим, в среду стало известно, что «Газпрому» грозят штрафные санкции в размере 30 млрд рублей. Компания просрочила установку 300 тыс. счетчиков газа в домах россиян. В основном, из-за того, что граждане отказываются ставить прибор и не впускают рабочих в дом. Представитель компании обратился в Госдуму с просьбой продлить срок выполнения работ на два года.

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