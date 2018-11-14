Росприроднадзор подал в суд на оператора «Пулково» из-за сброса сточных вод в реку Новая Ранее аналогичный иск подал комитет по природопользованию

В понедельник, 12 ноября, департамент Росприроднадзора по СЗФО подал в суд Московского района Петербурга иск к ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта «Пулково»). Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Ведомстве требует запретить компании сброс загрязненных сточных вод в канал Новый, который впадает в реку Новая. Отмечается, что если суд поддержит Росприроднадзор, то «Воздушные Ворота Северной Столицы» будут обязаны прекратить любой сброс сточных вод в канал.

Ранее аналогичный иск к оператору «Пулково» подал городской комитет по природопользованию. Комитет требовал принудительного прекращения права пользования «Воздушные Ворота Северной Столицы» каналом Новый с целью сброса сточных вод. Однако без решения на право пользования водным объектом сброс может быть продолжен, пояснили в департаменте Росприроднадзора.

Напомним, в конце прошлого года департамент Росприроднадзора выявил превышения на сбросе сточных вод в канал Новый, впадающий в реку Новая. Весной этого года ведомство установило влияние превышения загрязняющих веществ на акваторию, определив ущерб, нанесенные реке Новая в 100 млн рублей.