Санкции США и дешевая нефть. Итоги среды

США отложит введение новых санкций против России. Brent упала до $65 за баррель. Цены на ЖКХ повысятся в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. ФНС подозревает табачников в незаконном получении десятков миллиардов.

Конгресс США вряд ли успеет ввести новые санкции против США до Рождества. Сенаторы заняты вопросами сельского хозяйства, госрасходами и кандидатами на должность судьи.

К утру котировки нефти эталонной марки Brent достигли $65 за баррель. Brent подешевела на 7,3% по фиксингу на 7:45 по московскому времени.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации оплаты по жилищно-коммунальным услугам в 2019 году. Цены повысятся в следующем году дважды: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

Федеральная налоговая служба подозревает табачные компания в получении незаконной налоговой выгоды в десятки миллиардов рублей. Налоговая служба считает, что производители продавали в конце года продукцию аффилированным с ними дистрибуторам и складам, фиксируя при этом ставки акциза до его повышения с Нового года.