В канале Грибоедова установят шестиметровую скульптуру — семью великанов в купальниках Объект – анонс выставки «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве»

В четверг в акватории канала Грибоедова напротив входных ворот Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП, филиал ЦВЗ «Манеж») установят шестиметровую скульптуру «ПапаWok». Об этом в среду рассказали в городском комитете по культуре.

Объект паблик-арта изображает семью великанов в полосатых купальных костюмах: папу, маму и ребенка, приветствующих горожан из воды. Автор проекта — художник Сергей Бородкин. По его замыслу, работа является аллегорией построения семьи.

В комитете уточнили, что установка объекта приурочена к открытию VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 15-17 ноября. Кроме того, «ПапаWok» — анонс международного выставочного проекта «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве». Выставка пройдет в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков с 7 декабря по 17 февраля.

Ранее в Петербурге прошел архитектурный конкурс по созданию тематических объектов благоустройства для центральных районов города. Одной из заявленных работ стал проект памятнику Петру I. Авторы предлагали «затопить» огромный памятник императору в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Однако работа отбор не прошла.