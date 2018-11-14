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14.11.18 / 11:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В канале Грибоедова установят шестиметровую скульптуру — семью великанов в купальниках

Объект – анонс выставки «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве»

Изображение комитета по культуре

В четверг в акватории канала Грибоедова напротив входных ворот Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП, филиал ЦВЗ «Манеж») установят шестиметровую скульптуру «ПапаWok». Об этом в среду рассказали в городском комитете по культуре.

Объект паблик-арта изображает семью великанов в полосатых купальных костюмах: папу, маму и ребенка, приветствующих горожан из воды. Автор проекта — художник Сергей Бородкин. По его замыслу, работа является аллегорией построения семьи.

В комитете уточнили, что установка объекта приурочена к открытию VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 15-17 ноября. Кроме того, «ПапаWok» — анонс международного выставочного проекта «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве». Выставка пройдет в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков с 7 декабря по 17 февраля.

Ранее в Петербурге прошел архитектурный конкурс по созданию тематических объектов благоустройства для центральных районов города. Одной из заявленных работ стал проект памятнику Петру I. Авторы предлагали «затопить» огромный памятник императору в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Однако работа отбор не прошла.

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