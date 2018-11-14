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14.11.18 / 19:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика / Россия и мир

Петербург будет сотрудничать с Сингапуром

И обмениваться опытом в сфере образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры

Правительство Петербурга заключило соглашение с государственным Агентством правительства Сингапура о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Подписание состоялось 14 ноября на саммите АСЕАН(Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии). Срок действия соглашения не ограничен. Согласно документу, Петербург и Сингапур намерены укреплять двусторонние отношения, а также содействовать социально-экономическому и научно-техническому развитию друг друга. Также стороны договорились создать Интеллектуальную транспортную платформу Петербурга (ITP) с использованием современных информационных технологий и глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Еще одной сферой делового сотрудничества в документе зафиксирована область градостроительства, архитектуры и устойчивого развития мегаполисов. Планируется обмен опытом в области энергетики, а также между образовательными организациями и учреждениями здравоохранения. Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что Сингапур является мировым лидером в эффективном управлении транспортной инфраструктуры, по версии международной консалтинговой компании «МакКинзи». По словам Албина, «нам это интересно».

Отметим, товарооборот между Петербургом и Республикой Сингапур за 2017 год составил 238 млн долларов США. Республика занимает 35-е место среди торговых партнеров города. Товарооборот увеличился на 55% по сравнению с 2016 годом. При это Сингапур не является активным инвестором города. По данным ЦБ России, всего в экономике Петербурга накопилось 7,13 млн долларов США инвестиций из Сингапура.

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