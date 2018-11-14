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14.11.18 / 12:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Более 1,5 тыс. жителей Тихвина остались без холодной воды

Когда устранят аварию, неизвестно

Около 1,56 тыс. жителей Тихвина в Ленобласти остались без холодной воды. Об этом в среду сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии поступило в 09:50 по московскому времени, добавили в ведомстве. В настоящий момент на месте работают две бригады ГУП «Леноблводоканал». О времени восстановления водоснабжения пока не сообщается.

Ранее без холодной воды остались около 9,5 тыс. жителей поселка Ульяновка Ленобласти. В тот же день отключали свет в городе Никольское. В результате аварии электроснабжения не было у 2,2 тыс. человек.

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