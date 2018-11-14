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14.11.18 / 17:16 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о тумане в четверг

Температура воздуха составит +4…+6 градусов

Фото spokoino.ru

В Петербурге ожидается туман и морось в ночь на четверг, 15 ноября, а также в утренние часы. Об этом в среду предупредили в ГУ МЧС по городу.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При этом включать дальний свет фар запрещается, поскольку огни могут ослепить других водителей.

Пешеходам следует обозначить себя светоотражающими элементами. В ведомстве также добавили, что людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями следует воздержаться от выхода на улицу во время тумана.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в четверг в Петербурге потеплеет до +4…+6 градусов. Ночью и утром возможна морось, а днем будет преимущественно без осадков.

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