ГУ МЧС по Петербургу предупредило о тумане в четверг Температура воздуха составит +4…+6 градусов

В Петербурге ожидается туман и морось в ночь на четверг, 15 ноября, а также в утренние часы. Об этом в среду предупредили в ГУ МЧС по городу.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать дистанцию и не превышать скорость. При этом включать дальний свет фар запрещается, поскольку огни могут ослепить других водителей.

Пешеходам следует обозначить себя светоотражающими элементами. В ведомстве также добавили, что людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями следует воздержаться от выхода на улицу во время тумана.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в четверг в Петербурге потеплеет до +4…+6 градусов. Ночью и утром возможна морось, а днем будет преимущественно без осадков.