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14.11.18 / 16:55 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: УФСБ по Петербургу изымает документы в офисе «Горэлекротранса»

Подробности не сообщаются

Коллаж АБН

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят выемку документов в главном офисе ГУП «Горэлектротранс». Об этом в среду сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе предприятия изданию не смогли оперативно прокомментировать информацию. В городском комитете по транспорту также не предоставили сведений.

Добавим, «Горэлектротранс» занимается пассажирскими перевозками в Петербурге. Предприятие отвечает за работу троллейбусов и трамваев. Офис компании находится на Сызранской улице в Московском районе города.

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