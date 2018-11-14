СМИ: УФСБ по Петербургу изымает документы в офисе «Горэлекротранса» Подробности не сообщаются

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят выемку документов в главном офисе ГУП «Горэлектротранс». Об этом в среду сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе предприятия изданию не смогли оперативно прокомментировать информацию. В городском комитете по транспорту также не предоставили сведений.

Добавим, «Горэлектротранс» занимается пассажирскими перевозками в Петербурге. Предприятие отвечает за работу троллейбусов и трамваев. Офис компании находится на Сызранской улице в Московском районе города.