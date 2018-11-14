Все новости

14.11.18 / 13:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутаты расширили получателей выплаты к 75-летию снятия блокады

По инициативе ЕР и Беглова

Фото АБН

Депутаты Законодательного Собрания расширили список получателей единовременной выплаты к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Соответствующий законопроект они рассмотрели во втором чтении в среду, передает корреспондент АБН.

В число получателей вошли награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и жители блокадного Ленинграда, которые переехали в другие регионы России (таких более 20 тыс. человек). Поправки были предложены врио губернатора и фракцией «Единая Россия».

Ранее в список получателей выплат вошли инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале войны в портах других государств, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Всем им положена выплата в 7 тыс. рублей. Также по 3 тыс. рублей выплатят детям блокадного города.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.