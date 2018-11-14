Депутаты расширили получателей выплаты к 75-летию снятия блокады По инициативе ЕР и Беглова

Депутаты Законодательного Собрания расширили список получателей единовременной выплаты к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Соответствующий законопроект они рассмотрели во втором чтении в среду, передает корреспондент АБН.

В число получателей вошли награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и жители блокадного Ленинграда, которые переехали в другие регионы России (таких более 20 тыс. человек). Поправки были предложены врио губернатора и фракцией «Единая Россия».

Ранее в список получателей выплат вошли инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале войны в портах других государств, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Всем им положена выплата в 7 тыс. рублей. Также по 3 тыс. рублей выплатят детям блокадного города.