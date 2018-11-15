«Альфа-банк» предложил новогоднюю акцию с повышенными ставками по накопительному счету и депозиту До 8% и 8,18% годовых соответственно

«Альфа-банк» предложил новогоднюю акцию с повышенными ставками по накопительному счету до 8% годовых и депозиту до 8,18% годовых. Об этом в банке сообщили в четверг.

В преддверии Нового года «Альфа-банк» запустил предложение по вкладу «Большой куш» и накопительному счету «Альфа-Счет». Предложения действуют до 31 января 2019 года.

Так, с 15 ноября 2018 года банк увеличил доход по накопительному счету «Альфа-Счет» в рублях на 3 п.п. до 8% годовых с первого месяца размещения средств на счете. Воспользоваться предложением может любой клиент банка.

Вклад «Большой куш» позволяет выбирать способ начисления процентов (с капитализацией или без), сроком размещения от одного года до трех лет. Минимальная сумма депозита при открытии в отделении или телефонном центре составляет 500 тыс. рублей, при открытии вклада в интернет- банке «Альфа-Клик» или мобильном приложении «Альфа-мобайл» — 50 тыс.рублей. Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено.

Отметим, в начале сентября «Альфа-Банк» повысил доходность по всей линейке вкладов для физических лиц в рублях и долларах США. Процентные ставки повышаются на сроки привлечения денежных средств в рублях — свыше девяти месяцев, в долларах США — на все сроки привлечения. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 7,4% годовых, в долларах США — до 3,19% годовых. Открыть вклад можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.