Авиаперевозчики попросили правительство предупреждать о повышении цен на топливо Компании не успевают изменить тарифы на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство предупреждать о повышении цен на керосин за три месяца. Об этом сообщил президент АЭВТ Владимир Тасун на форуме «Крылья будущего».

Ассоциация обращалась и в ФАС, и в правительство с просьбой упорядочить изменение цен на керосин, передает «Интерфакс». Билеты распродаются за шесть месяцев, поэтому компании не успевают изменить тарифы, пояснил Владимир Тасун. При этом президент АЭВТ отметил, что расходы из-за повышения цен на керосин покрываются только за счет продажи билетов. Он добавил, что по поручению президента Владимира Путина предложение уже рассматривается.

Отметим, в состав АЭВТ входит 27 российский авиаперевозчиков. В сентябре этого года авиакомпания «Аэрофлот», не входящая в ассоциацию, объявила о возможном изменении прогноза по годовой прибыли из-за роста цен на керосин. Расходы «Аэрофлота» на керосин во II квартале этого года выросли почти на 40% по сравнению с прошлым.