Все новости

15.11.18 / 19:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Авиаперевозчики попросили правительство предупреждать о повышении цен на топливо

Компании не успевают изменить тарифы на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство предупреждать о повышении цен на керосин за три месяца. Об этом сообщил президент АЭВТ Владимир Тасун на форуме «Крылья будущего».

Ассоциация обращалась и в ФАС, и в правительство с просьбой упорядочить изменение цен на керосин, передает «Интерфакс». Билеты распродаются за шесть месяцев, поэтому компании не успевают изменить тарифы, пояснил Владимир Тасун. При этом президент АЭВТ отметил, что расходы из-за повышения цен на керосин покрываются только за счет продажи билетов. Он добавил, что по поручению президента Владимира Путина предложение уже рассматривается.

Отметим, в состав АЭВТ входит 27 российский авиаперевозчиков. В сентябре этого года авиакомпания «Аэрофлот», не входящая в ассоциацию, объявила о возможном изменении прогноза по годовой прибыли из-за роста цен на керосин. Расходы «Аэрофлота» на керосин во II квартале этого года выросли почти на 40% по сравнению с прошлым.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.