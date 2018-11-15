«Балтика» за 10 месяцев 2018 года увеличила сбор отходов ПЭТ в два раза год к году Собрано 3,6 тыс. тонн

«Балтика» за 10 месяцев 2018 года увеличила сбор отходов ПЭТ в два раза год к году. Об этом компания сообщила в четверг.

Всего в текущем году «Балтика» направила на переработку около 45 тыс. тонн отходов. Из них отходов ПЭТ – 3,6 тыс. тонн.

Компания проводит работу по сбору отходов в рамках собственной программы «Принеси пользу своему городу». «Балтика» совместно с партнерами в текущем году установила 1 177 новых контейнеров в российских городах. Среди них Пенза, Челябинск, Смоленск, Москва, Воронеж и другие. Всего в проект попали 30 городов.

Отметим, ранее «Балтика» заявила, что намерена в текущем году увеличить объем отправленных отходов ПЭТ на переработку. Показатель должен был вырасти в два раза. Добавим, ранее «Балтика» поддержала Всемирный день ответственного потребления пива. Также в акции приняли участие Heineken и AB InBev Efes.