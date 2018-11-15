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15.11.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2381,45; РТС - 1131,13

Фото АБН

Московская биржа в четверг закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,12% до 2381,45 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,24% и составил 1131,13 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок торговался в «зеленой» зоне. По ее словам, было бы преждевременно говорить о том, что покупатели вернулись на площадку и готовы двигать индексы вверх. Индекс Мосбиржи так и не смог подняться в область 2400 пунктов и остался стоять ниже, зато индекс РТС вырвался за пределы краткосрочного коридора 1110-1120 пунктов. Рублевый индикатор в пятницу может консолидироваться в пределах 2370-2395 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1115-1135 пунктов ближе к верхней границе диапазона.

Российский рубль продолжает праздновать отсутствие жестких американских санкций, заявила аналитик. Доллар США уже не падает так, как делал это днем, и стабилизируется около 66,50/66,60 рублей. Сессия пятницы для пары доллар/рубль пройдет в диапазоне 66,45-67,45, евро/рубль – в коридоре 75-76,00.

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