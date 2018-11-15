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15.11.18 / 09:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Цены на нефть слабо растут на фоне данных о запасах в США

Brent - $66 за баррель; WTI - $56 за баррель

В четверг утром цены на нефть растут на фоне данных о запасах топлива в США. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 09:00 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,878% и составляет $66,05 за баррель. Бочка WTI с поставкой в декабре к этому времени подорожала на 0,731% — до $56,10.

Ранее данные о запасах в США представил Американский институт нефти (API). По данным организации, запасы выросли на 8,8 млн баррелей. Официальная информация от Минэнерго страны будет представлена в четверг. Ведомство опубликует сведения на день позже срока, поскольку в США отмечали День ветеранов в понедельник.

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