Цены на нефть слабо растут на фоне данных о запасах в США Brent - $66 за баррель; WTI - $56 за баррель

В четверг утром цены на нефть растут на фоне данных о запасах топлива в США. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 09:00 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,878% и составляет $66,05 за баррель. Бочка WTI с поставкой в декабре к этому времени подорожала на 0,731% — до $56,10.

Ранее данные о запасах в США представил Американский институт нефти (API). По данным организации, запасы выросли на 8,8 млн баррелей. Официальная информация от Минэнерго страны будет представлена в четверг. Ведомство опубликует сведения на день позже срока, поскольку в США отмечали День ветеранов в понедельник.